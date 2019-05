*DUTERTE LEAVES TO THE PEOPLE OF BOHOL WHO TO CHOOSE FOR GOVERNOR, SAYING BOTH THE TOP TWO CONTENDERS- -DEPUTY SPEAKER ART YAP AND FORMER CABSEC LEONCIO EVASCO JR.- -ARE HIS FRIENDS

*PDP-LABAN IN BOHOL SUPPORTS DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP FOR GOVERNOR BEING THE OFFICIAL CANDIDATE OF DUTERTE’S PARTY

*ACTOR COCO MARTIN OF THE LONGEST RUNNING TV SERIES, ANG PROBINSYANO, IS HERE TODAY FOR THE BLUE CARAVAN OF THE PUNDOK PADAYON BOL-ANON THAT WILL KICK OFF FROM PANGLAO AIRPORT AND PASS THROUGH DAUIS AND TAGBILARAN CITY ON THE WAY TO MARIBOJOC GYM AND BALILIHAN GYM

*IPAHIGAYON UGMA, MAYO 10, ANG FINAL TESTING AND SEALING SA MGA VOTE COUNTING MACHINES

*GISEGURO SA KAPOLISAN UG MILITAR ANG HIGPIT NGA PAGBANTAY SA MGA ELECTION PARAPHERNALIA KON MGA KAGAMITAN SA PAGPABOTAR

*BAG-ONG FASTCRAFTS SA KOMPANYANG SHOGUN SHIPS NAGBUKAS OG MGA BIYAHE TABOK SA TAGBILARAN UG CEBU

