May 30th, 2019

*MANY BOHOLANOS STILL BELIEVE THE DOMINANCE OF BIG-TIME TRADERS CAUSE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL

*WORLD BANK CONDUCTS VALIDATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN BOHOL THAT ARE PRE-IDENTIFIED AS LOCAL INFRASTRUCTURES THAT ARE INDISPENSABLE COMPONENTS OF SUSTAINABLE TOURISM

*GILAUMANG MAHUMAN KARONG TUIGA ANG PAGTUKOD SA USA KA DISTRICT HOSPITAL DIDTO SA LUNGSOD SA LOON, SUMALA NI MAYOR ELVIE PETER RELAMPAGOS

*POSIBLENG MODANGOP SI PROVINCIAL HEALTH OFFICER REYMOSES CABAGNOT SA DILG ARON MOTUMAN ANG KADAGKUAN SA 12 KA LUNGSOD NGA MODEKLARA OG DENGUE OUTBREAK SUBAY SA REKOMENDASYON SA DOH

*LAING BATAN-ON NAGHIKOG DIIN ANG DOSE ANYOS NGA BIKTIMA PATAY NA SA DIHANG NAPALGAN SUD SA ILANG PANIMAY SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL

*LUWAS ANG DUHA KA MGA MANANAGAT NGA TAGA ZAMBOANGA DEL NORTE NGA NAPADPAD PAINGON SA BOHOL GUMIKAN SA KUSOG NGA UNOS UG BAWOD SAMTANG NANAGAT

*GIPANIGURO SA BAG-ONG KOMANDER SA 47TH INFANTRY BATTALION NGA MAPADAYON ANG PAKIGTAMBAYAYONG SA KATAWHAN ALANG SA MALUNGTARONG KAHAPSAY UG KALINAW SA BOHOL

*GILUSAD DINHI SA BOHOL ANG FARM AND INDUSTRY ENCOUNTER THRU SCIENCE AND TECHNOLOGY ( FIESTA ) ALANG SA PAGPALAMBO SA PRODUKSIYON SA GUSO UG UBANG PRODUKTO SA KADAGATAN

*GISUSI KAGAHAPON SA MGA OPISYAL SA BUREAU OF FIRE PROTECTION DINHI SA BOHOL ANG LUNA SA LUNGSOD SA CORTES NGA TUKORAN SA DUHA KA ANDANA NGA BUHATAN SA PROVINCIAL FIRE MARSHAL

