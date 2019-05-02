TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 2, 2019
May 2nd, 2019 by headlines
*PRESIDENTIAL DAUGHTER, SARA DUTERTE-CARPIO, IGNORES ISSUE ON PICTURE WITH DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP
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*SUBLING NANAWAGAN SI BISHOP ABET UY NGADTO SA MGA BOL-ANON NGA DILI MAGPAHAYLO SA KWARTA BUGTI SA ILANG BOTO KARONG PINILIAY SA MAYO 13
*GILUSAD KAGAHAPON SA TIBOOK CENTRAL VISAYS ANG KAMPANYA SA NO TO VOTE BUYING AND SELLING
*MALAUMON SI SENATORIAL CANDIDATE IMEE MARCOS NGA MAKAKUHA OG DAGHANG BOTO SA BOHOL
*UYON SI GOBERNADOR CHATTO NGA GAMITON NI KANHI CABSEC EVASCO ANG “ KITA UG ANG GOBERNADOR” NGA PROGRAMA SA RADYO
*GIPASAKAAN OG KASO ANG USA KA PULIS NGA GIKATAHONG MIDASMAG SA MOTORSIKLO SA USA KA KAPITAN SA INABANGA KARONG BAG-O
*GIILA NI GOBERNADOR CHATTO ANG MGA MAMUMUO NGA KABAHIN SA KALAMBOAN SA BOHOL
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