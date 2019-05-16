TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 16, 2019
May 16th, 2019 by headlines
*OUTGOING FIRST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS PROCLAIMED VICE GOVERNOR-ELECT, DEFEATING BOARD MEMBER TOMMY ABAPO BY 52,971 VOTES
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*DAWATON SA COMELEC KUN UNSA MAN GALING ANG ISANG-AT NGA REKLAMO NI EVASCO HUMAN SA IYANG KAPILDIHAN SA PAGKA-GOBERNADOR
*PIPILA KA DUMADAPIG NI EVASCO NAG-PRAYER VIGIL SA TUGKARAN SA KAPITOLYO KAGABII
*NAPUKAN SA PINILIAY ANG TULO KA IMBOY SA LOAY DIIN NAGMADAUGON ANG KAMPO SA PADAYON BOL-ANON
*NAGPAHIMANGNO ANG COMELEC NGADTO SA TANANG KANDIDATO NGA MOSUMITE SA ILANG TAGSA-TAGSA KA CERTIFICATE OF CONTRIBUTION AND EXPENSES
*ANDAM NA DAYON ANG LISTAHAN NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA NAG-UNANG MGA BALAUDNON NGA IYANG IDUSO INIG BALIK NIYA SA KONGRESO
*NAANGOL ANG USA KA 9 ANYOS NGA BATANG LALAKI SA AKSIDENTE SA KADALANAN SA LUNGSOD SA MARIBOJOC
*NAGSUGOD NA ANG MIDAUG NGA PIOLLO-RAUT TEAM SA LILA SA PAGLANGKAT SA ILANG MGA CAMPAIGN MATERIALS
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