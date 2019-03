*863 PERSONNEL FROM BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE TAKE OATH TO THEIR NEW RANKS AFTER PROMOTION

*TAGBILARAN CITY LIGA NG MGA BARANGAY PRESIDENT FAUSTO BUDLONG OF BARANGAY SAN ISIDRO CALLS IN THE YOUTH TO STAY AWAY FROM DRUGS AND OTHER VICES SUCH AS SMOKING AND DRINKING LIQUOR

*LUWAS ANG BOHOL SA AFRICAN SWINE FEVER, SUMALA SA BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY

*HAYAN DI NA SEGURADO KUNG MAPAGAWAS PA LTO DINHI ANG MGA DAAN UG GAGMAY NGA PLAKA SA MOTORSIKLO HUMAN HINGPIT NANG GIPIRMAHAN NI PRESIDENT RODRIGO DUTERTE ANG MOTORCYCLE CRIME PREVENTION ACT O MAS NAILHAN NGA DOBLE PLAKA LAW

*NAGPAHIMANGNO ANG DILG NGADTO SA MGA KAPITAN SA BARANGAY NGA MAGPABILING NON-PARTISAN

*GIPAHINUMDUMAN ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY DINHI SA TAGBILARAN SA ILANG MGA KATUNGDANAN UG ANG ILANG MGA PANAGTAPOK MATAG KARON UG UNYA WAY KALABUTAN SA POLITIKA

*NASIKOP DIDTO SA CALAPE ANG USA KA NOTORIOUS NGA DRUG PUSHER SA DIHANG GIRONDA SA KAPULISAN ANG IYANG PANIMAY KARONG BAG-O

*MAINGON NGA ANG LALAWIGAN SA BOHOL MAILA NA NGA DUNAY LABING DAGHANG NAHIMONG OBISPO NGA PAGKAKARON NIABOT NA SA 20

