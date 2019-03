*HABAL-HABAL BILL SOON TO BE TACKLED BY THE BICAMERAL COMMITTEE COMPRISING THE SENATE AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES THAT WILL BE CONVENED TO FINALIZE THE PROPOSAL TO LEGALIZE HABAL-HABAL

*FLOODED RESIDENTS IN CALCETA AREA OF TAGBILARAN CITY CALL ON THE CITY GOVERNMENT TO ADDRESS THEIR CONCERNS, INSTEAD OF COVERING UP THE ISSUE ON DRAINAGE PROBLEM WHERE LAPSES OF ESTABLISHMENTS ARE BEING TOLERATED AT THE EXPENSE OF THE HEALTH OF HOUSEHOLDS

*NANGLIKI NA ANG PIPILA KA UMAHAN DINHI SA BOHOL TUNGOD SA GRABENG KAINIT, UG MI-US-OS NA SAB ANG MGA WATER LEVEL SA DAM

*NAALARMA NA ANG KAPULISAN SA SUNOD-SUNOD NGA NANGHITABONG TULIS DIDTO SA KALUNGSORAN DIIN ANG MGA TULISAN NAGSAKAY OG AWTO

*TUKION PA SA COMMITTE ON WAYS AND MEANS SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG SUGYOT NGA PABAYRON ANG MGA RESIDENTE NGA MAGPAHABWA SA ILANG MGA SEPTIC TANK UG DAD-ON ANG MGA HUGAW NGADTO SA TREATMENT PLANT

*ISUNOD NA SA COMELEC ANG PAGLAHUGAY SA MGA ELECTION OFFICERS SA KALUNGSORAN SUBAY SA GIPATUMAN NGA RESHUFFLING SA MGA HEPE SA COMELEC TIBOOK NASUD KALABOT SA NAGSINGABOT NGA PINILIAY KARONG MAYO

*HIMOON KARONG ADLAWA DIDTO SA LUNGSOD SA TUBIGON ANG KATAPUSANG INSPIRED HEAT IT CARAVAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL

