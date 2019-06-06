TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 6, 2019
Jun 6th, 2019 by headlines
*DOST, DEPARTMENT OF TOURISM, AND PHIVOLCS SUPPORTS BOHOL’S BID TO BECOME A UNESCO GEOPARK
*SECOND DISTRICT REPRESENTATIVE ARIS AUMENTADO INSPECTS ONGOING WORKS ON THE RUNWAY EXTENSION AT UBAY AIRPORT
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*PADAYON NGA GIPANGITAAN OG PAMAAGI SA DPWH 1ST DISTRICT ENGINEERING OFFICE NGA MASULBAD ANG SULIRAN SA PAGHUOT SA MGA SAKYANAN NGA MOAGI SA BARANGAY MANGGA SA TAGBILARAN UG DE LAPAZ, CORTES NGA NAAPEKTUHAN SA GITRABAHO NGA SOMBRIA BRIDGE
*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG DTI NGADTO SA KATAWHAN NGA MAGMATNGON BATOK SA MGA PAGPANGILAD SAMA SA TEXT SCAM NGA NAGTANYAG OG DINAGKUAN NGA KANTIDAD SA PAPREMYO NUNOT SA GIKATAHO NA PAGKAMATAY SA USA KA 19 ANYOS NGA DALAGA GUMIKAN SA KAGUOL HUMAN MAILAD SA TEXT SCAMMER
*SUPORTADO SA UMAABOT NGA GOBERNADOR ARTHUR YAP ANG PROYEKTO SA SIKATUNA NGA 30-MEGAWATT SOLAR POWER
*USA KA KANHI BINILANGO, APAN GIKATAHONG NAGTULAK UG SHABU, NASIKOP SA BUY-BUST OPERATION SA LUNGSOD SA PANGLAO
*MALAUMON ANG BUHATAN SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY DINHI SA BOHOL NGA MATABANGAN SA BAG-ONG ADMINISTRASYON SA PROBINYA ANG MGA MAG-UUMA SA LUBI TUNGOD KAY MIAGI MAN PAGKA-KALIHIM SA AGRIKULTURA SI GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP
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