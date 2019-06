*GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP TO PROPOSE MESSAGING SYSTEM WITHOUT RELYING ON GIANT TELCOS, SMART AND GLOBE TO ADDRESS PROBLEMS IN AREAS WITH POOR SIGNAL

*TECH4ED LAUNCHED IN 16 HIGH SCHOOLS IN BOHOL WHERE THE CEREMONIAL LAUNCHING WAS HELD AT THE BOHOL PROVINCIAL CAPITOL YESTERDAY

*MI-ABOT NA SA 17 ANG NAMATAY SA 1,535 KA TAWO NGA NATAPTAN OG DENGUE GIKAN SA ENERO HANGTOD SA HUNYO 22 NING TUIGA

*GI-TURN OVER NA SA CONTRACTOR ANG MUNISIPYO SA LOAY BISAN PA NGA PARTIAL PA NGA DI PA HINGPIT NGA NAKUMPLETO ANG PAGTRABAHO SA BUILDING

*NANUMPA ATUBANGAN NI PRESIDENTE DUTERTE SILA SI CONGRESSMAN-ELECT EDGAR CHATTO, BALILIHAN MAYOR PUREZA CHATTO, TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP, BISE MAYOR TOTO VELOSO UG TULO PA KA MGA OPISYAL SA KALUNGSORAN

*GIPAHIBAW SA DEPED NGA KUTOB SA KATAPUSAN SA HULYO ANG PAGPANGDAWAT OG MGA LATE ENROLEES

*IPAHIGAYON SA LTO ANG E-PATROL MO SERVICE KARONG ADLAWA UG UGMA DIDTO SA LUNGSOD SA DAGOHOY

