*GOVERNOR-ELECT ART YAP PUTS PREMIUM ON ADOPTING THE DESALINATION TECHNOLOGY IN NETHERLANDS FOR THE ISLANDS IN BOHOL FOR THESE AREAS TO BECOME COMPETITIVE LIKE THE PROGRESSIVE PANGLAO, DAUIS AND TAGBILARAN AREAS

*IT TOOK 20 YEARS OF STAKEHOLDERSHIP FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL TO BE WHERE IT IS RIGHT NOW AND IT HAD BEEN WITH STRONG PARTNERSHIP WITH CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, ACCORDING TO BOHOL INVESTMENT PROMOTION CENTER HEAD INDAY DOMINISE

*MISMONG SI MNLF FOUNDING CHAIR NUR MISUARY ANG NANGULO SA VISAYAS FEDERALISM SUMMIT NGA GIPAHIGAYON SA LUNGSOD SA BUENAVISTA

*GITUKI SA BOHOL ENERGY DEVELOPMENT ADVISORY GROUP ANG DAKONG PAGSAKA SA BALAYRANAN SA KURYENTE

*POSIBLE PANG MOSAKA PA ANG BAYRONON SA KURYENTE SA UMAABOT NGA BUWAN, SUMALA SA BOHECO-1 UG HINUNGDAN MAO ANG KALIT NGA PAG-USBAW SA PRESYO SA MERKDAO SA KURYENTE NGA GITAWAG UG WESM HILABI NA ANG LINE RENTAL FEES, APAN NORMAL ANG SUPLAY SA KURYENTE, SUMALA SA NGCP

*HIMOON ANG ORIENTATION SA MGA BAG-O NAPILI UG NASUBLIANG MGA BOKAL KARONG ADLAWA

*MABALIK NA SAB SUGOD KARONG SABADO ANG PAGPALUKAT OG DRIVER’S LICENSE SA BUHATAN NGA ACCREDITED SA LTO NGA NAA NAHAMUTANG SA ISLAND CITY MALL

*NANUMPA KANG GOBERNADOR EDGAR CHATTO SI MAYOR CHRISTOPHER TUTOR UG UBANG OPISYAL SA CANDIJAY

