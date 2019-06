*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP’S NET WORTH DWINDLED THE MOST AT 82.43 PERCENT FROM P35.258 MILLION IN 2017 TO P6.195 MILLION BY END 2018

*LTFRB URGED TO CURB OVERLOADING TO AVOID ANOTHER FATAL ROAD ACCIDENT

*ABUSIVE VAN-FOR-HIRE DRIVER EXPOSED ON SOCIAL MEDIA FOR ARROGANCE TO THE EXTENT OF ASKING HIS PASSENGER TO STEP DOWN THE VAN FOR PAYING ONLY 20 PESOS INSTEAD OF 30 PESOS FOR A TRIP FROM THE CATHEDRAL AREA IN TAGBILARAN CITY TO PANGLAO

………………

*APIL SA PAGPANGANDAM NGA MAHIMONG SYUDAD ANG PANGLAO, TUKORON ANG KANTIDAD SA 19 MILYONES KA PESOS NGA FIRE STATION SA LUNGSOD

*PALABWAN SA ISLAND WATER SHOGUN SHIPPING COMPANY ANG SERBISYO SA UBANG MGA BARKO NGA NAGBYAHIAN SA CEBU UG BOHOL PINAAGI SA PAGDALIT OG HAMUGAWAY NGA BYAHE

*NAKA-ANGKON OG DAGHANG SAMAD SA NAGKADAIYANG PARTE SA LAWAS ANG USA KA 55 ANYOS MOLUPYO SA LUNGSOD SA PILAR HUMAN GITIGBAS SA IYANG KA-INOM TUNGOD SA LALIS RESULTA SA KAHUBOG

*ATOL SA PAGSAULOG SA INDEPENDENCE DAY KAGAHAPON, GIAWHAG NI GOBERNADOR CHATTO ANG MGA BOL-ANON NGA SUPORTAHAN ANG ADMINISTRASYON NI INCOMING GOVERNOR ART YAP

*MAKIGTAGBO ANG MGA KAWANI SA KAPITOLYO SA TRANSITION TEAM NI GOVERNOR ELECT ART YAP SA DILI PA MAGSUGOD ANG BAG-ONG ADMINISTRASYON

