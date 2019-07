*DIWA PARTY-LIST NATIONAL CHAIRMAN MICHAEL EDGAR AGLIPAY AND HIS FATHER, RETIRED PNP CHIEF EDGAR AGLIPAY, ARE HERE IN BOHOL TODAY TO PRESENT TO GOVERNOR ARTHUR YAP AND OTHER BOHOL LEADERS THEIR ADVOCACY AND PROJECTS FOR THE BARANGAYS IN BOHOL

*DTI ASEC. BLESILA LANTAYONA EXTOLS THE GROWTH OF SANDUGO TRADE EXPO THAT IS BEING HELD ANNUALLY IN BOHOL

*PANGUSGAN SA LTO, LTFRB UG KAPITOLYO ANG PAKIGBATOK SA KOLORUM NGA MGA SAKYANAN SA BOHOL

*GIHANGOP SA MGA OPISYAL SA KABARANGAYAN SA TAGBILARAN ANG PAGPA-OKTABA SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK NGA GIKATAKDA UNTA SUNOD TUIG

*PANGITAA’G SULBAD SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GIREKLAMO SA KATAWHAN NGA HASUL NGA PAMAAGI SA PAGLUKAT OG TICKET SA BARKO SA MGA PANTALAN

*LAIN SANG SUNOG NATALA UG ANG UWAHING HITABO DIDTO SA LUNGSOD SA ALBUR

*GIHUGON-HUGON NGA INTERESADO MAGPAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES (LMP) BOHOL CHAPTER ANG BAG-ONG MAYOR SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL NGA SI KANHI NBI DIRECTOR, ATTY. VIRGILIO MENDEZ

