*CAAP OFFICIALS BRIEF GOVERNOR ART YAP ON THE OPERATIONS OF THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT

*WA NAY SHABU NGA MAKUHA ANG MGA OTORIDAD SULOD SA MGA SELDA SA BOHOL DISTRICT JAIL TUNGOD KAY KADA ADLAW NA ANG SURPRISE INSPECTION

*FLYOVER NA LANG ANG NAKITANG SULBAD SA SULIRAN SA PAGHUOT SA MGA SAKYANAN SA MAY WISDOM SCHOOL TUNGOD KAY MAGLISOD NA SA PAG-IMPLEMENTAR SA PAGPALAPAD SA KALSADA ANG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS SA MAY DALAN CPG NORTH AVE. ILABI NA SA MAY BOHOL WISDOM SCHOOL

*MOKABAT SA KAPIN KON KULANG 80 KA MGA PWESTO SA COGON PUBLIC MARKET ANG GILAMOY SA KALAYO OG NA-UGDAW HUMAN MI-ULBO ANG DAKONG SUNOG PASADO ALA 1 SA PALIS ADLAW NGA MYRKULES

*KAPIN 3 MILYON PESOS ANG DAMYOS SA SUNOG SA COGON PUBLIC MARKET

*WALAY NAANGOL SA SUNOG SA COGON PUBLIC MARKET

*ANDAM GIHAPON SI VICE MAYOR VELOSO NGA MANGULO SA MGA BISE MAYOR SA BOHOL

