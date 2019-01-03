TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 3, 2019
Jan 3rd, 2019 by headlines
*EVASCO LEADING IN YESTERDAY’S SURVEY OF DYRD INYONG ALAGAD BY SLIM MARGIN OF 6.12 PERCENT OVER ART YAP IN THE LISTENERS‘ PREFERENCE FOR GOVERNOR
*LAW ENFORCERS RESUME OPERATIONS AGAINST UNREGISTERED MOTORCYCLES
………..
*WA PAY MANDO NGA IBALHIN SI PNP PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA JR. TALIWA SA MGA HULONGIHONG NGA ILISAN ANG HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL BISAN WA MIABOT OG DUHA KA TUIG ANG SERBISYO DINHI
*GIPAMAHAYAG SA SK PROVINCIAL PRESIDENT NGA 10 PORSYENTO NGA PONDO PARA SA SANGGUNIANG KABATAAN DILI IHATAG SA UBANG MGA BARANGAY KAPITAN
*DAKONG HAGIT KARON SA KAPOLISAN ANG KALINAW UG SEGURIDAD TUNGOD SA PAGTUBO UG PAGLAMBO SA BOHOL, SUMALA NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO
*GIBANA-BANANG MIKABAT SA P238,500 ANG DAMYOS SA PAGKASUNOG SA TULO KA PANIMAY KARONG BAG-O DIDTO SA LUNGSOD SA CARMEN
*GISIKOP SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA VALENCIA ANG DUHA KA MANANAGAT NGA NAAKTUHANG NAG-IHAW OG DOLPHIN
*GITUHOANG NALUMOS ANG LALAKI NGA NAPALGANG PATAY SA KADAGATAN SA LILA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics