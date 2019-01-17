TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 17, 2019
Jan 17th, 2019 by headlines
*MALICIOUS MESSAGE WARNING AGAINST EATING FISH BECAUSE OF HIV VIRUS CONTAMINATION IN SEAWATERS ALARMS PUBLIC
*ABAPO HANDPICKED BY EVASCO AS HIS APT RUNNINGMATE TO CARRY OUT THE CRUSADE TO PRESERVE THE BOHOLANO CULTURE AND TRADITION AGAINST THE EVILS OF DRUGS AND CORRUPTION
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*PAGPANGABUGAR MAOY UNANG MOTIBO NGA GITAN-AW SA PAGBANHIG SA KANDIDATO PAGKAMAYOR SA BUENAVISTA NGA SI RICO CABARUBIAS
*GITIMBANG-TIMBANG KARON NI BUENAVISTA MAYOR DUALLO KUNG ANGAY BANG MOLUWAT NALANG SIYA SA KATUNGDANAN TUNGOD SA PAGDAHIG SA IYANG PANGALAN SA BAG-O LANG NAHITABO NGA PAGBANHIG SA IYANG KAATBANG SA PAGPILI PAGKAMAYOR NGA SI ATTY. RICO CABARRUBIAS
*NANAWAGAN SI BUENAVISTA MAYOR DAVE DUALLO NGADTO SA MGA TIGPATUMAN SA BALAUD NGA TUTUKAN ANG PAGKAPAGAN SA DRIVER NI ATTY. CABARRUBIAS ATUL SA PAGBANHIG
*OPISYAL NANG GIILA ANG KANDIDATORA NI ATTY. RICO CABARUBIAS PAGKAMAYOR SA BUENAVISTA UG HAGBAY RANG NARESOLBA ANG ISYU SA IYANG CONA NGA GIPIRMAHAN NI CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS, SUMALA SA COMELEC
*GIKLARO SA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TRINIDAD NGA GIKAN SA NATIONAL GOVERNMENT UBOS SA TOURISM ROAD PROGRAM SA DEPARTMENT OF TOURISM ANG PONDO ALANG SA LAPOKON NGA KARSADA NGA AGIANAN SA MGA TRAK NGA GIKARGAHAN OG MGA KINOBKOB NGA YUTA UG BATO NGA GISUMSUMAN OG SAWAY SA MGA KOMENTARYO SA FACEBOOK
*GISIKOP ANG DUHA KA LALAKE DIDTO SA LUNGSOD SA ALICIA TUNGOD SA PAGPANGLUGOS OG 16 ANYOS
*MIKABAT SA KAPIN 200 KA LIBO KA PESOS ANG NADAGIT SA MGA KAWATAN GIKAN SA GILUNGKAB NGA PANIMAY DIDTO SA LUNGSOD SA BATUAN
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