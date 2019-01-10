TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 10, 2019
Jan 10th, 2019 by headlines
*POLICE SENIOR SUPERINTENDENT ANGELES GEÑORGA JR. UNDERSTANDS HIS RELIEF AS POLICE PROVINCIAL DIRECTOR OF BOHOL IS JUST PART OF THE NORMAL PROCESS IN THE PNP
*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP FILES BILL LEGALIZING THE OPERATION OF HABAL-HABAL
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*SA IYANG BAHIN, WA NA USAB IKATINGA SA HEPE SA KAPULISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN, PSUPT. PATRICIO DEGAY, NGA HULIPAN SIYA SA IYANG PWESTO BISAN UG WALA PA KAABOT SA DUHA KA TUIG
*IMBESTIGAHAN SA DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) 7 ANG GIKATAHUNG ILIGAL NGA PAGPALUSOT SA OIL TANKER SAKAY SA USA KA BARGE NGA MIDUNGGO SA PANTALAN SA LOON NGA NASIGPATAN NIADTONG ADLAWNG DOMINGO
*GIKLARO SA PHILIPPINE PORTS AUTHORITY DINHI SA BOHOL NGA WALAY NAHITABONG SMUGGLING SA KRUDO O GASOLINA SA CATAGBACAN PORT SA LUNGSOD SA LOON
*NANGANDAM ANG BOHOL BATOK SA EL NIÑO NGA GIKATAHONG MOIGO OG SAYO KARONG TUIGA
*GILAUMAN SA LUNGSOD SA BATUAN ANG FINAL APPROVAL SA PAG-ABLI SA MAKAPIKO NATURE PARK UG GAMAY’NG PLANTA SA KURYENTE
*PATAY ANG USA KA MANANAGAT SAMTANG NALANDIG ANG LAIN PANG USA HUMAN GITUOHANG NALANAG SA GIKAON NGA KASAG DIDTO SA LOON
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