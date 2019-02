*PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL APPROVES NEW DREAM PROJECTS SUCH AS THE DAUIS COASTAL PANORAMIC BYPASS ROAD, INTEGRATED WASTEWATER TREATMENT SEWAGE AND SEPTAGE TREATMENT, AND THE INTEGRATED SPORTS COMPLEX AND CONVENTION CENTER

*FILM DEVELOPMENT COMMISSION OF THE PHILIPPINES EYES TO ESTABLISH BOHOL FILM COMMISSION THAT WILL TO FEATURE BOHOL’S RICH HISTORY AND ATTRACTIONS THROUGH FILM

………

*GIPANGULUHAN SA KAPULISAN SA TUBIGON ANG PAGPAHIGAYON SA UNITY WALK UG PAGLAGDAAY SA PEACE COVENANT SA MGA KANDIDATO SA LUNGSOD SA TUBIGON

*GIAPROBAHAN NA SA SENADO ANG BALAODNON NGA GISANG-AT NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO NGA NAGSUGYOT NGA HIMOONG 300-BED CAPACITY NGA TAMBALANAN ANG DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL GIKAN SA KASAMTANGAN NIINING KLASIPIKASYON NGA USA LANG KA 50-BED CAPACITY NGA TAMBALANAN

*PABOR ANG PRESIDENTE SA LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES-BOHOL CHAPTER NGA SI MAYOR PIEZAS NGA HIMOONG LEGAL ANG MGA HABAL HABAL

*PATAY ANG USA KA DRIVER OG TRAILER TRUCK SAMTANG ANGOL ANG KAUBAN NIINING TRUCK BOY HUMAN AKSIDENTENG NADISGRASYA SA NASUDONG KALSADA SA BRANGAY HAGILANAN GRANDE LUNGSOD SA BALILIHAN

*NAGTUO ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA ANG PAGKUMPYANSA LANG MAOY DAKONG HINUNGDAN NGA MIDAGHAN ANG MGA NATAPTAN OG DENGUE DINHI SA BOHOL

*GIPANGULOHAN SA REGIONAL DIRECTOR SA BUREAU OF FIRE PROTECTION ANG PAGDAWAT SA MGA KAHIMANAN SA BOMBERO UG PAGBUKAS SA USA KA FIRE STATION DINHI SA BOHOL

