*PHILIPPINE PORTS AUTHORITY CONTINUES TO UPGRADE SEAPORTS IN BOHOL IN LINE WITH THE TOURISM DEVELOPMENT AGENDA OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT, WHILE GOVERNOR ART YAP FOLLOW UP WITH THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ABOUT THE FUND ALLOCATIONS FOR THE AGUINING AND POPOO PORTS IN THE ISLAND TOWN OF CARLOS P. GARCIA

*MALLS AND BUS TERMINALS TIGHTEN SECURITY MEASURES AS CHRISTMAS APPROACHES

*NAKASIKOP NA SAB OG GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG DROGA ANG KAPULISAN SA PANGLAO KINSA NASAKMITAN OG KANTIDAD SA HALOS SINGKWENTA KA LIBO KA PESOS NGA SHABU

*SUBLING IMBESTIGAHAN SA HUNTA PROBINSIYAL ANG PRESYO SA PETROLYO SA BOHOL

*NAKASAMIT ANG KAPULISAN SA JAGNA OG KANTIDAD SA LAPAS TUNGA SA MILYON KA PESOS NGA SHABU GIKAN SA IG-AGAW SA USA KA HIGH-VALUE TARGET NGA BAG-O LANG NADAKPAN

*DUNA NA SAY GIKATAHONG NAMATAY GUMIKAN SA DISGRASYA SA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA CORELLA

*MIHANGYO ANG HUNTA PROBINSIYAL NGADTO SA KAPUNONGAN SA MGA HOTEL, RESORT UG RESTAURANT NGA IHATAG ANG LISO SA MGA PRUTAS NGADTO SA BUHATAN SA AGRIKULTURA SA PROBINSIYA ALANG SA GREENING PROGRAM SA LALAWIGAN

*GILUSAD SA LUNGSOD SA UBAY ANG E-PAYMENT NGA USA KA MODERNONG TEKNOLOHIYA SA PAGBAYAD SA BUHIS UG BUSINESS PERMITS

*BUKSAN KARONG ADLAWA ANG DAYGON UG BELEN CONTEST SA KAPITOLYO NGA IPAHIGAYON SA CPG PARK

