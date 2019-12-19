TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 19, 2019
Dec 19th, 2019 by headlines
*PCL-BOHOL READIES DEFENSE AS SOME COUNCILORS AND CRITICS ALREADY POSTED SERIOUS ALLEGATIONS ON SOCIAL MEDIA
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*ALERTO USAB ANG PNP-BOHOL SA ANIBERSARYO SA CPP-NPA
*IPATUMAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG TOTAL BAN SA MGA PABOTO SA PAGSUGAT SA PASKO UG BAG-ONG TUIG
*GIPASUSI NA SA BFAR ANG GIKATAHO NGA SHARK FEEDING DIDTO SA LUNGSOD SA LILA
*IPABARUG SA SUNOD TUIG ANG TAGBILARAN CITY COLISEUM, SUMALA KANG MAYOR BABA YAP
*NAGPADA NA OG MGA HINABANG UG PINASKUHAN ANG MGA LUNGSOD SA ANTEQUERA NGADTO SA KATAWHAN SA KIDAPAWAN UG MAKILALA, NORTH COTABATO NGA NAIGO SA LINOG NIADTONG OKTUBRE
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