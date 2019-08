*MONITORING TEAM COMPOSED OF TECHNICAL STAFF FROM NATIONAL AGENCIES ARE IN BOHOL TO INSPECT INFRASTRUCTURE PROJECTS IMPLEMENTED IN THE PROVINCE

*THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ALEXIE TUTOR FACILITATES PARTNERSHIP OF SCHOOL AUTHORITIES, BARANGAYS AND COMMUNITIES TO COMBAT THE SPREAD OF DENGUE

………….

*MIABOT NA SA 23 ANG NAMATAY GUMIKAN SA DENGUE UG MIABOT NA SAB SA 2,153 KA TAWO ANG NATAPTAN OG DENGUE SA BOHOL SULOD SA 7 KA BULAN

PADAYONG NANAWAGAN ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE SA PUBLIKO NGA KANUNAYON ANG PAGPANGLIMPYO SA PALIBOT ARON DILI MODAGHAN ANG MGA LAMOK NGA POSIBLENG MAGDALA OG DENGUE

*12 KA LUNGSOD ANG GIREKOMENDAR SA DOH NGA MODEKLARA OG DENGUE OUTBREAK

*PABILING GIISA SA PAGASA ANG GALE WARNING ALANG SA BOHOL, HINUNGDAN NGA KANSELADO GIHAPON ANG MGA BYAHE SA MGA GAGMAY NGA SAKAYANG PANDAGAT

*NAKATILAW NA SAB OG KASABA ANG OCEANJET GIKAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TUNGOD SA BATI NGA SERBISYO UG GIHATAGAN OG 60 KA ADLAW ARON TARUNGON ANG SERBISYO

*HUMAN SA HALOS SIYAM KA TUIG NGA PAGTAGO-TAGO, NASIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA PASTOR SA CHRISTIAN CHURCH NGA NAKONBIKTO SA KASONG HOMICIDE NGA NAHITABO NIADTO PANG TUIG 1998

*SUBLING NAPILI SI TAGBILARAN CITY MAYOR JOHN GEESNELL YAP ISIP REGIONAL REPRESENTATIVE ALANG SA REGION 7 SA LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics