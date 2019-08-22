TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 22, 2019
Aug 22nd, 2019 by headlines
*DUMP TRUCK DRAGS TELEPHONE WIRE IN BACLAYON AND CAUSES ALMOST 2-HOUR BROWNOUT
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*DINHI SA BOHOL GIHIMO ANG TIGUM SA BASIC EDUCATION NGA SAKOP SA SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION ALANG SA ILANG IKA-WALO NGA ANNUAL FORUM
*GIDEKLARANG ADOPTED DAUGHTER OF BOHOL SI KANHI PRESIDENTE GLORIA ARROYO
*BUKSAN SA DOST KARONG ADLAWA ANG DUHA KA ADLAW NGA PROGRAMANG GITAWAG OG TEKNOLOHIYA ALANG DA BOL-ANON KON TABO
*NANGAYO SI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR CABAL OG SUPORTA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ALANG SA MGA PROGRAMA SA KAPULISAN
*PATAY ANG USA KA 59 ANYOS NGA EX-CONVICT HUMAN NAHULOG ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO SA KANAL SA IRIGASYON SA NIA DIDTO SA UBAY
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