TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 4, 2019
Apr 4th, 2019 by headlines
*BOHOL HOSTS OFFICIALS OF THE CENTRAL BANKS OF INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPPINES, SINGAPORE AND THAILAND IN AN INTERNATIONAL GATHERING WHERE BOHOL’S OWN THE BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS OFFICE IN DAUIS IS INTRODUCED TO THE DELEGATES
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*GIKAN SA MGA PROBINSIYA SA NEGROS ANG MGA REBELDENG NPA NGA ANIA SA BOHOL, SUMALA SA PHILIPPINE ARMY
*WA PAY GIKATAHONG FISH KILL DINHI SA BOHOL BISAN PA MAN SA KAINIT SA PANAHON, SUMALA SA BFAR
*MALINAWON PA ANG PADAYONG KAMPANYA SA MGA KANDIDATO, SUMALA SA BOHOL PNP
*SA LAING AKSIDENTE SA KADALANAN, PATAY ANG USA KA LALAKI SA DIHANG MIDASMAG ANG GIMANEHO NGA MOTORSIKLO SA KASUGAT NGA PICK-UP NGA SAKYANAN DIDTO SA LUNGSOD SA CARMEN
*GIANDAM NA ANG MGA TUNGHAAN PARA SA PINILIAY KARONG MAYO
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