*VICE GUBERNATORIAL CANDIDATE, BOARD MEMBER TOMMY ABAPO, EMPHASIZES THE NEED TO HELP THE PEOPLE LIVING IN POVERTY LEVEL TO SAVE THEM FROM BEING VULNERABLE TO THE LURE OF MONEY BY THE CRIME SYNDICATES

*HIMOON KARONG ABRIL 29 HANGTOD SA MAYO UNO ANG LOCAL ABSENTEE VOTING

*NANGABOT NA DINHI SA BOHOL ANG MGA BALLOT BOXES NGA GAMITON SA PINILIAY KARONG MAYO 13

*PUNDOK PADAYON BOL-ANON LAMENTS ON THE USE OF TECHNOLOGY BY THE OTHER CAMP IN MALIGNING RIVALS AND DECEIVING THE PEOPLE WITH MALICIOUS MESSAGES

*GIKASAGMUYO SA PADAYON BOL-ANON ANG PAGGAMIT SA MGA KAATBANG SA TEKNOLOHIYA ALANG SA PAGPANGDAUT UG PAGPANGLINGLA SA KATAWHAN

*GIPAMAHAYAG SA AKTRES NGA SI CIARA SOTTO, KINSA MIBISITA SA BOHOL, NGA TUMONG SA ILANG PARTYLIST NGA LUNTIANG PILIPINAS NGA IBALIK ANG PAGTUDLO DIHA SA MGA TUNGHAAN ANG MGA PAMAAGI SA PAGPANALIPOD SA KALIKUPAN

*NAKASAKMIT ANG KAPULISAN SA LUNGSOD SA TUBIGON OG ARMAS UG SHABU GIKAN SA PANIMAY SA NOTADONG TIGPAYUHOT OG ILLEGAL NGA DROGA

*DAKO OG GIKATABANG ANG KOOPERASYON SA KATAWHAN SA PAGKASIKOP SA USA KA HIGH-VALUE TARGET DRUG PUSHER UG LAING USA KA DRUG PERSONALITY SA TALIBON, SUMALA SA TALIBON PNP

*POSIBLENG GIPLANOHAN ANG PAGPUSIL-PATAY SA USA KA DRUG PERSONALITY NGA BAG-O LANG NAKAGUWA SA BILANGGUAN, SUMALA SA PASIUNANG IMBESTIGASYON

