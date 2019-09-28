TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 28, 2019
Sep 28th, 2019 by headlines
*PORK PRODUCTS BURNED AT AIRPORT IN COMPLIANCE WITH THE BAN OF ALL PORK PRODUCTS ISSUED BY THE GOVERNOR’S OFFICE
*PAGASA DISOWNS HAZE BULLETIN POSTED ON A FACEBOOK PAGE CALLED DOST PAGASA VISAYAS
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*GIPASUSI SA MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN ANG GIKATAHO NGA ILEGAL NGA PASUGALAN DAPIT SA CENTRAL PUBLIC MARKET SA BARANGAY DAO
*APROBADO NA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAGTUKOD OG NIGHT MARKET DINHI SA SYUDAD
*DUNA PAY GIPANGITA KARON NGA 19 KA BOL-ANON NGA NAKAGUWA SA BILANGGUAN TUNGOD SA GOOD CONDUCT LAW ARON IBALIK SA BILANGGUAN SUBAY SA MANDO NI DUTERTE
*WALAY ANGAY KABALAK-AN SA SUPLAY SA BABOY PARA SA PASKO SA BOHOL, SUMALA SA OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN
*PATAY ANG USA KA 50 ANYOS NGA LALAKI HUMAN NA-IPIT SA MIXER TRUCK NGA NADISGRASYA SA DIHANG NAPUTLAN OG BRAKE SAMTANG NAGDAGAN SA PROVINCIAL ROAD SA LUNGSOD SA DIMIAO
*WALAY KASO SA POLIO SA BOHOL, MATUD SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE
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