TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 21, 2019
Sep 21st, 2019 by headlines
*TAGBILARAN CITY GOVERNMENT TO REFUND CAMPING FINES PAID BY PERSONNEL OF ALBUR POLICE STATION WHO CAME TO THE CITY TO CHECK ON THE RESCUED COUPLE
*CHRONICLE COLUMNIST LEO UDTOHAN BAGS GLOBE MEDIA EXCELLENCE AWARD
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*MIKABAT SA KAPIN 768 KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU ANG NASAKMIT, SAMTANG 32 KA TAWO ANG NASIKOP ATUL SA IKATULONG HUGNA SA HINIUSANG PAGLUTOS SA DROGA UBOS SA PAGDUMALA NI POLICE ACTING PROVINCIAL DIRECTOR JONATHAN CABAL
*NAGPAHIMANGNO LANG GIHAPON ANG CITY HEALTH OFFICE SA KATAWHAN NGA MAGSUL-OB OG MASK SA NAWNG BISAN WA MASINATI ANG HAZE DINHI SA BOHOL
*NALUWAS SA DUHA KA BADJAO’NG MANANAGAT ANG USA KA PAWIKAN UG IBALIK NA SA DAGAT UGMA
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