TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 14, 2019
Sep 14th, 2019 by headlines
*BOHOL TO HOST ANOTHER ASEAN MEETING THIS NOVEMBER
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*MIKABAT SA 8.9 MILYONES KA PESOS ANG SHABU NGA NASAKMIT SUKAD MILINGKOD SI ACTING POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JONATHAN CABAL
*GIKANSELA ANG PANAW SA PIPILA KA MGA BIYAHE SA MGA BARKO OG GAGMAYNG PANAKAYAN KAGAHAPONG ADLAWA TUNGOD SA DAUTANG PANAHON DIIN GI-ISA ANG GALE WARNING SA CENTRAL UG EASTERN SEABOARD SA VISAYAS
*MODUAW SA BOHOL SI KANHI PRESIDENTE ARROYO KARONG ADLAWA ARON MOTAMBONG SA USA KA CONSULTATIVE MEETING SA KAPITOLYO
*DUNAY DUGANG SIYAM KA TAWO ANG NATAPTAN OG DENGUE DINHI SA BOHOL
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