*BOHOL MEDIA APPRECIATES NEGROS PNP FOR THE IMMEDIATE IDENTITY OF THE TRIGGERMAN AND THE ARREST OF THE TWO LOOKOUTS INVOLVED IN THE MURDER SLAY OF RADIO BROADCASTER DINDO GENEROSO WHO WAS GUNNED DOWN INSIDE HIS CAR WHILE ABOUT TO BOARD HIS PROGRAM AT DYEM FM BAI RADIO LAST WEDNESDAY

*NATIONAL EVENT QUARTER MILE BRINGS CAR ENTHUSIASTS FROM ALL OVER THE COUNTRY THE OLD CITY AIRPORT THIS MORNING FOR AN ACTION PACKED DRAG RACE

…………..

*MIABOT NA’G 38 ANG NAMATAY SAMTANG KAPIN 6 KA LIBO NA ANG KASO SA DENGUE SA LALAWIGAN SA BOHOL, DAKBAYAN SA TAGBILARAN SA MAOY PINAKADAGHANG NA-DENGUE

*MISAKA ANG PRESYO SA MGA GAMIT SA NOCHE BUENA SAMTANG NAGKADUOL NA ANG PASKO HUMAN NAGPAGAWAS OG SUGGESTED RETAIL PRICE ANG DTI

*GIBIDA NI BOHOL PNP ACTING PROVINCIAL DIRECTOR, COL. JONATHAN CABAL ANG GAPUNGASI NGA KAMPANYA BATOK ILLEGAL NGA DRUGAS SA IYANG PAGHATOD SA UNANG 100 KA ADLAW NGA PAGLINGKOD SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE KAGAHAPON

*MOKABAT SA 30 MILYON KA PESOS ANG GAMITONG PONDO GIKAN SA DISASTER FUND SA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN PARA SA PANUBIG SA SIYUDAD

