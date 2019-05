May 4th, 2019 by headlines

*DEPUTY SPEAKER ART YAP CALLS ON THE PEOPLE TO STAY CALM BUT BE VIGILANT AGAINST MALICIOUS STRATEGY OF HIS RIVAL, INCLUDING SPREADING FAKE NEWS

*COLD WAR BETWEEN VICE GOV. DIONING BALITE AND BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR HURTING EVASCO’s CAMPAIGN IN THIRD DISTRICT

……….

*GIPAIMBESTIGAHAN SA NBI ANG KAMPO NI EVASCO TUNGOD SA MALISYOSO UG LIPAT-LIPAT NGA PAMAAGI SA PANGAMPANYA

*NANUMPA ANG IGSOON NI BOKAL NIÑO REY BONIEL ISIP MAOY HULIP SA NAKABANTENG PWESTO TUNGOD SA PAGLUWAT NI BONIEL

*DUNA NAY MGA KANDIDATO NGA NAGSUGOD NAG PANGHATAG OG MGA INANGAYAN

*MAMAHIMONG MODANGOP SA COMMISSION ON HUMAN RIGHTS ANG MGA BOL-ANON NGA BIKTIMA SA PANG-ABUSI PANAHON SA MARTIAL LAW

*DUNAY PITO NA KA BOL-ANON ANG NAHIBAW-ANG MIPASAR SA BAR

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics