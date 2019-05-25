TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 25, 2019
May 25th, 2019 by headlines
*WATER LEVELS OF MAJOR DAMS IN BOHOL REMAIN ABOVE CRITICAL LEVEL
*CAPITOL’S LOCAL FINANCE COMMITTEE BRIEFS INCOMING GOVERNOR ARTHUR YAP AND INCOMING VICE-GOVERNOR RENE RELAMPAGOS ON FISCAL MATTERS
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*GIAWHAG SA DEP-ED-BOHOL ANG KATAWHAN PAGSUMBONG SA MGA KALAPASAN SA MGA TUNGHAAN SUBAY SA PAGBUKAS SA KLASE KARONG HUNYO 3
*GUSTO SA LIGA NG MGA BARANGAY SA BOHOL NGA PALUGWAYAN PA ANG TERMINO SA MGA OPISYAL SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN NGADTO NA SA UNOM KA TUIG
*LAING PAGPAMUSIL NATALA SA LUNGSOD SA INABANGA DIIN PATAY ANG 39 ANYOS NGA BIKTIMA NGA GITABANGAN OG PUSIL SA TULO KA TAWO SULOD MISMO SA IYANG TUGKARAN
*GIHUGON-HUGON NGA MODAGAN LOBOC MAYOR-ELECT NGA SI LEON CALIPUSAN PAGKAPRESIDENTE SA LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES-BOHOL CHAPTER
*GI-APROBAHAN SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG ORDINANSA SA BARANGAY CABAWAN NGA MOHIMO SILA OG BINUWAN NGA TABO SA BARANGAY
*GITANYAG SA BAG-ONG NAPILI NGA KONSEHAL SA TAGBILARAN NGA SI TIM BUTALID ANG PAGLAMBO SA PANGINABUHI SA MGA GAGMAYNG MANANAGAT
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