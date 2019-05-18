TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 18, 2019
May 18th, 2019 by headlines
*IMPROVEMENT IN INTERNET CONNECTION SPEED EXPECTED UNDER THE INCOMING ADMINISTRATION OF GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP
*BARANGAY OFFICIALS IN THIRD DISTRICT ATTEST THAT IT WAS DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP’S POPULARITY IN THEIR AREAS THAT HELPED HIM WIN AND NOT MONEY
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*WALAY “FAILURE OF ELECTION” SA BOHOL, SUMALA SA PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR
*PAIMBESTIGAHAN NI KONSEHAL DODONG GONZAGA ANG USA KA KLINIKA NGA NAGTANYAG OG BISAN UNSANG KLASE SA PAGPANAMBAL NGA GIDUDAHANG GIPADAGAN SA USA KA KOREANO
*GITINGUHA SA NATIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION NGA MOKUNHOD PA ANG POVERTY LEVEL DINHI SA BOHOL, INGON MAN SA LAING MGA DAPIT SA NASUD
*LIMA ANG BAG-O UG LIMA SAB ANG MGA BOKAL NGA NASUBLIAN DINHI SA BOHOL
*PATAY ANG USA KA SOUND OPERATOR SA USA KA BAYLEHAN SA LUNGSOD SA MABINI HUMAN GIDUNGGAB SA IYA RA USAB NGA SILINGAN NGA NAMAYLE
*MAKASAYSAYANON ALANG SA MGA MOLUPYO SA ISLANG LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA NGA ANG ILANG KANHI SK MAOY KINABATAAN NGA NAPILING BOKAL SA BOHOL
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