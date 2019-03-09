TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 9, 2019
Mar 9th, 2019 by headlines
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN URGES LTO TO HAVE SPACIOUS BUILDING TO IMPROVE SERVICE, CONDUCT PERIODIC SEMINAR TO DRIVERS TO MINIMIZE ROAD ACCIDENTS INVOLVING MOTORCYCLES, AND POSSIBLY, DEPUTIZE THE BARANGAYS IN APPREHENDING TRAFFIC VIOLATORS
*SAVE PHILIPPINE SEAS CONDUCTS SHARK CONSERVATION CAMPAIGN IN BOHOL
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*GIPAABOT SA HAWANAN SA KONSEHO SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG PROBLEMA KABAHIN SA GIREKLAMONG WASTEWATER GIKAN SULOD SA BOHOL DISTRICT JAIL SA BARANGAY CABAWAN NGA MOPAINGON SA LAHOS-LAHOS CAVE, USA KA LANGOB DUOL SA LIKOD NGA KURAL SA BILANGGOAN
*MGA PWDs SA BOHOL NAHIUBOS SA MGA TAWO NI EVASCO NGA NAGBUGAL-BUGAL KANILA
*USA KA SENIOR CITIZEN NABIKTIMA SA LAIN NA SAB NGA PAGPANULIS SA BACLAYON DIIN ANG TULISAN NISIBAT SAKAY SA AVANZA, SUSAMA SA NAHITABONG TULIS KARONG BAG-O DIDTO SA TALIBON
*SA SIERRA-BULLONES, GITULIS ANG USA KA PRINCIPAL SA PANGPUMBLIKONG TUNGHAAN SA WA MAILHING LALAKI NGA NAGSAKAY OG AWTO
*GIDUGOK SA MGA KATOLIKO ANG RELIKYAS NI SAN CAMILLUS NGA ANIA KARON SA BOHOL
*GIPUSIL-PATAY DIDTO SA SYUDAD SA TALISAY SA CEBU ANG USA KA LALAKI NGA TAGA-LUNGSOD SA CALAPE
*GIHIMO ANG GROUNDBREAKING SA PINAKADAKONG PROYEKTONG PABALAY SA LITE PROPERTIES CORPORATION SA BOHOL
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