*PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR EDDIE ABA SAYS ALL AREAS IN BOHOL ARE CONSTANTLY EVALUATED TO DETERMINE THE ELECTION WATCHLIST AREAS AS HE ALSO EXPLAINS HOW A TOWN ENDS UP AS AN ELECTION WATCHLIST AREA

*GERMAN AND FILIPINO POTENTIAL INVESTORS MEET WITH GOVERNOR EDGAR CHATTO AND PPDO HEAD, ATTY. JOHN TITUS VISTAL, TO PRESENT THE TECHNOLOGY ON COMBINING SOLAR POWER AND BIOGAS

………….

*DILI NA BUOT PA SI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO NGA HISGUTAN PA ANG RECLAMATION PROJECT SA PANGLAO

*NASIKOP DIDTO SA TUBIGON ANG USA KA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA

*NAGKADAIYA ANG MGA PAMAAGI SA MGA OPENING SALVO SA 1,200 KA MGA KANDIDATO SA BOHOL ATUL SA UNANG ADLAW SA KAMPANYA SA LOKAL NGA MGA POSISYON

*PADAYON ANG NFA SA PAG-APOD-APOD OG MGA BUGAS NGADTO SA MGA ACCREDITED RETAILERS

*MIKUNHOD ANG KRIMEN SA BOHOL, SUMALA SA TAHO SA KAPULISAN

