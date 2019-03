*ANOTHER LAW BY DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP SIGNED INTO LAW BY PRESIDENT RODRIGO DUTERTE; THIS TIME, IT’S THE LAW MAKING AGRICULTURAL FREE PATENT EQUIVALENT TO A LAND TITLE TITLE IN FEE SIMPLE AND NO LONGER SUBJECT TO ANY RESTRICTION ON ENCUMBRANCES OR ALIENATION

*RE-ELECTIONIST SENATOR GRACE POE JOINS PADAYON BOL-ANON CANDIDATES BEFORE PROCEEDING TO THE CULMINATION ACTIVITIES FOR THE WOMEN’S MONTH CELEBRATION

………..

*NANGANDAM NA KARON ANG GRUPO SA MGA DRAYBER OG HABAL-HABAL DINHI SA TAGBILARAN TUNGOD KAY HAPIT NA MAHIMONG BALAUD ANG BALAUDNON NI DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP NGA NAAPROBAHAN NA SA KONGRESO UG SENADO ARON ILHONG LEGAL ANG HABAL-HABAL ISIP ALTERNATIBONG PAAGI SA TRANSPORTASYON

*GIHINAY-HINAYAN NA OG HIPNO SA KAPUNONGAN SA MGA HABAL-HABAL DRIVERS DINHI SA TAGBILARAN ANG ILANG LISTAHAN NGA ANDAM NILANG IHATAG NGADTO SA KAPULISAN SA HIGAYON NGA ILHON NANG LEGAL ANG ILANG PANGINABUHIAN, ARON DALING MABANTAYAN ANG MGA MAGPABUYAG

*TUN-AN PA SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG SUGYOT NGA TUGOTAN ANG MGA TRICYCLE GIKAN SA TAGBILARAN NGA MAKASULOD SA ROTA SA LUNGSOD SA DAUIS UG PANGLAO

*NAPUTOL ANG TUHOD SA USA KA MOTORISTA HUMAN AKSIDENTENG MI-BANGGA SA BULHOT NGA GIGUYOD UG KABAW SA NASUDNONG DALAN SA CARMEN

