*UPON THE MOTION OF BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR., SANGGUNIANG PANLALAWIGAN APPROVES A RESOLUTION CALLING THE LTO-TAGBILARAN REGISTRAR TO APPEAR BEFORE THE AUGUST BODY DURING ITS REGULAR SESSION NEXT WEEK TO ADDRESS VARIOUS CONCERNS BESETTING THE LTO OFFICE HERE

*PROVINCIAL GOVERNMENT TO TEMPORARILY ACCOMMODATE HALL OF JUSTICE AT THE CAPITOL ANNEX BUILDING BY MAY OR JUNE WHILE WAITING FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW HALL OF JUSTICE BUILDING

…………

*GIHULAGWAY NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA IRESPONSABLE ANG PAMAHAYAG NI EVASCO NGA WALAY GIHIMO ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL SA PROBLEMA SA ILLEGAL NGA DROGAS SA BOHOL

*WA PA MAAPROBAHI SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG SUGYOT NGA PAUS-USAN ANG BAYRONON SA PRANKISA SA MGA TRAYSIKOL

*SUBLING ILUSAD SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE KARONG ADLAWA ANG BOHOL FISH MARKET AND TIENDA

*MIHANGYO ANG RICHLI CORPORATION NGADTO SA LOKAL NGA PANGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA DILI IPAHUNONG ANG ILANG PAGBANGAG DAPLIN SA KADALANAN ARON LUBNGAN SA ILANG MGA DAGKONG TUBO SA TUBIG

*GIKALIPAY NI ENGR. PETER BUSANO, HEPE SA TAGBILARAN CITY WATER WORKS, NGA DUNAY LAING SUPLAYER OG TUBIG NGA MO-OPERATE UG MO-ALAGAD SA MGA KONSUMIDOR SA DAKBAYAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics