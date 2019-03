*BOHOL POLL SURVEY SHOWS DEPUTY SPEAKER ART YAP LEADING BY 18% OVER FORMER CABSEC LEONCIO EVASCO JR IN SURVEY ON PREFERENCE FOR GOVERNOR; WHILE GOV. EDGAR CHATTO LEADS WAY AHEAD OF DAN LIM BY 72% IN THE FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT WHILE BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR LEADS OVER THREE OTHER CONTENDERS IN THE CONGRESSIONAL RACE IN THIRD DISTRICT

*PRES DUTERTE GOT 92% SATISFACTION RATING IN BOHOL WHILE MAYOR BABA YAP GOT 100%

*UP BOARD OF REGENTS AND CHANCELLORS IMPRESSED BY BOHOL’S RISE FROM ONE OF THE POOREST PROVINCES IN THE PHILIPPINES TO ONE OF THE MOST IMPROVED PROVINCES IN THE COUNTRY

*WA IKABALAKA SA PUNDOK TINUOD BOL-ANON NGA NALABWAN SA HNBU BOHOL POLL SURVEY ANG ILANG KANDIDATO PAGKA-GOBERNADOR NGA SI KANHI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR TUNGOD KAY WA MAN MAGSUGOD ANG CAMPAIGN PERIOD UG DAGHAN PANG KAUSABAN ANG POSIBLENG MAHITABO

*KONSUYLO NA ALANG SA MGA DUMADAPIG NI KANHI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. NGA MILABAW ILANG KANDIDATO OG TRES PORSYENTO SA UBANG DAPIT SA FIRST DISTRICT GAWAS SA TAGBILARAN, SAMTANG MILABAW OG 24 PORSYENTO SA CLASS ABC NGA HUT-ONG SA KATAWHAN

*MIAWHAG ANG MGA PWDs SA HUNTA PROBINSIYAL NGA IDEKLARANG PERSONA NON GRATA ANG TULO KA DUMADAPIG NI EVASCO TUNGOD SA PAGBUGAL-BUGAL SA SEKTOR SA MGA DUNAY KAPANSANAN

*DUNA NA SAY GIPUSIL-PATAY; UG NIINING HIGAYONA, NAHITABO ANG KRIMEN DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD DIIN GIPUSIL-PATAY ANG USA KA LALAKI SA WA MAILHING MGA MAMUMUNO SAMTANG NAGLINGKOD SA SALAKOT NGA ANAA SA IYANG TUGKARAN

