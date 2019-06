*REPORTS ON KTV BAR USED AS FRONTS OF PROSTITUTION BUSINESS ALARMS PUBLIC WHO URGED OTHER LOCAL GOVERNMENT UNITS TO ALSO RAID THESE KTV BARS LIKE WHAT HAS BEEN DONE IN PANGLAO

*GOVERNOR EDGAR CHATTO DISTRIBUTES CERTIFICATES OF APPRECIATION TO MEMBERS OF THE BOHOL MEDIA WHO REGULARLY COVERED THE WEEKLY KITA UG ANG GOBERNADOR FORUM

……….

*GIPASIRAD-AN NI MAYOR NILA MONTERO ANG USA KA KTV BAR NGA GIPANAG-IYA SA USA KA CHINESE NATIONAL HUMAN MASUTA NGA GIHIMONG PUGAD SA PROSTITUSYON

*PATAY ANG USA KA KANHI KAPITAN SA USA SA MGA ISLANG BARANGAY SA GETAFE HUMAN GITABANGAN OG PUSIL SA BAYNTE KA LALAKI

*GIKADISMAYA SA MGA SAKOP SA BOHOL MEDIA ANG PAG-ITSA PWERA KANILA SA NAGPASIUGDA SA PRESSCON SA MISS BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics