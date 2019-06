*LICENSED TOURIST VAN OPERATORS WORRIED ON THE NEGATIVE EFFECT OF THE CONTINUED OPERATION COLORUM VANS WHICH CANNOT VOUCH ON SAFETY OF TOURISTS AND MIGHT AFFECT THE ENTIRE TOURISM INDUSTRY OF BOHOL

*BOHOL ENVIRONMENT MANAGEMENT OFFICE FACILITATES WORKSHOPS OF BARANGAY OFFICIALS ON SOLID WASTE MANAGEMENT AND COASTAL RESOURCE MANAGEMENT

*DUNA NA SAY LAING NOTADONG TIGPAYUHOT OG SHABU ANG NADAKPAN SA KAPULISAN ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION SA DAUIS

*NAKA-ANAM NA’G PADAGAYDAY OG TUBIG NGADTO SA KAUMAHAN ANG MGA DAGKONG DAM SA BOHOL BISAN PA MAN NGA HAPIT NA MOUS-OS NGADTO SA CRITICAL LINES ANG MGA WATER LEVEL SA MGA DAGKONG DAM

*GIBALIK NA SA SA ILANG REGULAR NGA BUHATAN ANG MGA ELECTION OFFICERS SA BOHOL

*GIHUNONG UNA ANG PAGTRABAHO SA IKATULONG TAYTAYAN NGA MAGDUGTONG SA PANGLAO UG TAGBILARAN GUMIKAN SA PROBLEMA SA RIGHT OF WAY (ROW) SA YUTA NGA NAIGO SA PROYEKTO, SUMALA SA DPWH

*LUWAS RA ANG SAKAY SA AMBULANSYA SA LUNGSOD SA SIERRA BULLONES NGA NABANGGA SA NAGPARKING NGA MOTOR DAYONG LAHOS SA LABAT SA USA KA BALAY SA LUNGSOD SA BATUAN

*MIPADAYAG OG KASUBO ANG MGA SAKOP SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PAGTALIWAN NI BISE MAYOR DORIA

*NAKASUNGKIT OG TULO KA MGA GOLD MEDALS ANG BOHOL SA GIPAHIGAYONG ASIA-PACIFIC JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2019 NGA GIPAHIGAYON SA CEBU KARONG BAG-O

