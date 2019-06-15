TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 15, 2019
Jun 15th, 2019 by headlines
*TAGBILARAN RESIDENTS SHOCKED AT HIGH INCREASE IN ELECTRIC BILL IMPOSED BY BOHOL LIGHT COMPANY, INC.
*MUNICIPALITY OF LINGAYEN, PANGASINAN PATTERNS NEW TOURISM PROJECT AFTER BOHOL’S LOBOC RIVER CRUISE
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*IGO LANG NAKA-ABLI ANG McDONALDS SA PANGLAO APAN GIMANDUAN DAYON SA BUHATAN SA MAYOR SA PANGLAO NGA KASAMTANGANG IPASIRADO TUNGOD SA MGA KALAPASAN SA GILATID SA ORDINANSA SA LUNGSOD
*IPASUSI NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG KALIT NGA PAGKAPUTOL SA SERBISYO SA GLOBE NIADTONG NAKALABAY’NG SEMANA
*MOKABAT SA 3.6 BILYONES KA PESOS ANG GIPLANO NGA ANNUAL INVESTMENT PROGRAM SA SYUDAD SA TAGBILARAN ALANG KARONG TUIGA
*DUNAY UPAT KA KANDIDATO SA BOHOL ANG WALA NAKAAPAS SA DEADLINE SA PAG-SUMITE OG STATEMENT OF CONTRIBUTIONS AND EXPENDITURES (SOCE)
*NASUBAY SA KAPULISAN SA CORELLA NGA ANG EMPLEYADO SA TOYOTA-TAGBILARAN NGA GIPUSIL-PATAY KARONG BAG-O, GISUWAYAN NA DIAY OG PATAY NIADTONG MAYO 17 PINAAGI SA PAGPUSIL GIHAPON APAN WA MAIGO
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