TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 1, 2019
Jun 1st, 2019 by headlines
*TECHNICAL WORKING GROUP MEMBERS OF THE ASPIRING GLOBAL GEOPARK DISCUSSES BOHOL’S APPLICATION FOR UNESCO GLOBAL GEOPARKS
……………
*GIPASABOT SA TINUGYANAN SA DILG DINHI NGA SI MARDONIO ROXAS NGA WAY GAHUM ANG DILG NGA MANDUAN ANG MGA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA BISAN UNSANG LUNGSOD NGA MAGDEKLARA OG DENGUE OUTBREAK
*GIHAGIT SA PADPAO ANG MGA HINGTUNGDANG AHENSYA SA GOBYERNO NGA TUTOKAN ANG PROBLEMA KALABOT SA MGA SECURITY AGENCY NGA WALAY LISENSYA HUMAN SA PAGPAMUSIL SA USA KA GWARDYA SA TRABAHANTE SA USA KA GASOLINAHAN TUNGOD LANG SA UTOT
*MOKABAT SA 258 KA LIBO KA TINUN-AN ANG GILAUMANG MOSULOD SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA PAGBALIK SA ESKWELA KARONG HUNYO 3
*BUOT SAB NI KONSEHAL JONAS CACHO SA TAGBILARAN NGA MAGPAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE-BOHOL CHAPTER
*GISUBHAN SA TAGBILARAN CITY JAIL BAG-ONG SELDA NGA NAGKANTIDAD OG 16 MILYONES KA PESOS
*IPAHIGAYON SA DTI ANG DISKWENTO CARAVAN NGA “BALIK ESKWELA EDITION” DIDTO SA LUNGSOD SA SEVILLA
*PATAY ANG USA KA 61 ANYOS NGA LALAKI HUMAN NATAGAK SA TULAY ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA DANAO
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics