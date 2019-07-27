TODAYS TOP NEWS SATURDAY JULY 27, 2019
Jul 27th, 2019 by headlines
*CAPITOL LAUNCHES TINGOG SA MGA BOL-ANON, THE WEEKLY RADIO PROGRAM THAT REPLACES KITA UG ANG GOBERNADOR
*BARANGAY SAN ISIDRO IN TAGBILARAN CITY WILL RECEIVE AN AWARD FOR BEING 2019 OUTSTANDING BARANGAY IN NUTRITION PROGRAM IN REGION 7 DURING A CEREMONY SCHEDULED ON AUGUST 9 IN MANDAUE CITY, CEBU
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*FULL ALERT STATUS KARON ANG SYUDAD SA TAGBILARAN, INGON MAN ANG KAPULISAN SA LALAWIGAN ALANG SA SANDUGO FESTIVAL DIIN MOKABAT SA 1,300 KA MGA SAKOP SA DISASTER RISK REDUCTION MANAGEMENT OFFICE, KAPULISAN, UG MGA SUNDALO ANG MAGBANTAY SA KAHAPSAY UG KALINAW ATUL SA KASAULOGAN
*SIRAD-AN ANG 31 KA DALAN SA TAGBILARAN ATUL SA STREET DANCING KARONG HAPON
*GAPLANO ANG KANHI PNP CHIEF EDGAR AGLIPAY NGA MAGTUKOD OG 200 MEGAWATTS NGA PLANTA SA KURYENTE DINHI KAUBAN ANG KORYANONG IMBESTOR
*NASIKOP SA KAPULISAN SA TAGBILARAN ANG SUSPEK SA SAGUNSONG PAGPANGAWAT SULOD SA MGA SIMBAHAN DINHI SA SYUDAD
*GIPANGHIMAKAK NI GOBERNADOR ART YAP NGA IBALIGYA NGADTO SA PRIBADO ANG 10 KA MGA TAMBALANAN NGA GIPANAG-IYA SA PROBINSIYA
*NANAWAGAN NGADTO KANG PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE ANG USA KA INAHAN GIKAN SA LUNGSOD SA INABANGA ALANG SA PAGKAB-OT SA HUSTISYA SA BRUTAL NGA KAMATAYON SA IYANG ANAK NGA DUNAY DEPRENSYA SA KASING-KASING
*PADAYON ANG TINGUHA SA KONSEHAL SA TAGBILARAN NGA SI JONAS CACHO NGA MAGPAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA PHILIPPINE COUNCILLORS LEAGUE-BOHOL CHAPTER SUKWAHI SA HULONGIHONG NGA MOATRAS SIYA
*PATAY ANG USA KA WELDER HUMAN AKSIDENTENG NAKURENTIHAN SAMTANG ANAA KINI SA GITRABAHO NGA BALAY SA LUNGSOD SA PANGLAO
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