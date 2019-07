*ONE MORE DIES FROM DENGUE, MAKING THE DENGUE DEATH TOLL 18 IN HALFWAY OF 2019

*POLICE TO TRACK DOWN AGAIN THE ACTIVITIES OF GUNS-FOR-HIRE AFTER THE SERIES OF SHOOTING INCIDENTS

…………..

*NAKAHALF MAST ANG KAPULISAN SA BOHOL AGI’G PAGPAKITA OG KASUBO SA PAGKAMATAY SA UPAT KA MGA PULIS SA NEGROS ORIENTAL NGA GIKA-ENGKWENTRO SA MGA REBELDENG NPA

*POSIBLENG MAHISGUTAN NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE ANG BAG-ONG PANTALAN SA TUBIGON ATUL SA IYANG STATE-OF-THE-NATION ADDRESS KARONG LUNES

*HUMAN GIRAPIDO UG NAMATAY ANG KAPITAN SA ISLA SA JAGOLIAO, LUNGSOD SA GETAFE, SA MILABAY’NG BUWAN, ANG ANAK NA SAB KARON ANG GIPUSIL-PATAY

*USA KA NEGOSYANTE SA LUNGSOD SA CORELLA ANG GITUMBOK SA KAPOLISAN NGA MAOY PRIME SUSPEK SA PAGPUSIL PATAY SA USA KA MAINTENANCE PERSONNEL SA TOYOTA TAGBILARAN NGA SI RAMIL CEBALLOS KARONG BAG-O

*IDUSO NI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR ANG BALAUDNON NGA MAGTINO SA CARRYING CAPACITY SA MGA TOURIST DESTINATION

*SUGDAN NA SA DILI MADUGAY ANG DIREKTANG BIYAHE SA TRANS-ASIA SHIPPING LINES INC. NGA MOBYAHE GIKAN SA TAGBILARAN PAINGON SA ILIGAN

