TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 5, 2019
Jan 5th, 2019 by headlines
*LOW-LYING AREAS IN BOHOL FLOODED ANEW AS THE TAIL END OF A COLD FRONT BRINGS RAIN
*GOVERNOR EDGAR CHATTO PLANS TO ASK CONGRESS TO INTERVENE FOR THE POSTPONEMENT LAW ENFORCEMENT AGENCIES NOW POSITIONED TO APPREHEND HABAL-HABAL MOTORCYCLES
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*NAGPASIDAAN ANG LTFRB NGA PAHAMTANGAN OG BUG-AT NGA SILOT ANG MGA DE PASAHEROANG MGA SAKYANAN NGA MASAKPANG NAGPABAROG OG MGA PASAHERO TUNGOD SA KAPUNO
*MIABOT NGADTO SA DUL-AN 38 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN DINHI SA BOHOL SULOD SA TUIG 2018
*GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM APAN WA MAMATAY ANG USA KA 63 ANYOS NGA CREW SA ISOLA DE SAN FRANCISCO SA PANGLAO
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