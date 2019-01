*HABAL-HABAL DRIVERS IN BOHOL THANKFUL TO DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP FOR HOUSE BILL 8819 THAT SEEKS TO LEGALIZE THE OPERATION OF HABAL-HABAL IN THE ENTIRE COUNTRY

*PROFESSOR OF BUSINESS IN COLUMBIA UNIVERSITY IN NEW YORK COMMENDS GOVERNOR EDGAR CHATTO FOR HAVING A DEVELOPED AND PROGRESSIVE PROVINCE

……..

*MISANG-AT SI BOKAL RICKY MASAMAYOR OG ORDINANSA NGA MAG-REGULATE SA PAGPALUPAD OG MGA DRONE, TABANOG UG UBAN PANG MOLUPAD NGA BUTANG SA TUGPAHANAN UG KAMPO SA MILITAR

*GIHINGUSGAN NI BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR NGA MASUBAY ANG MGA LANGYAW NGA PINANGITA SA BALAUD NGA ANIA SA BOHOL

*PATAY ANG USA KA KANHI KAPITAN SA BARANGAY SA LUNGSOD SA CARMEN HUMAN GIDASMAGAN UG MOTORSIKLO NGA GIMANEHO UG HUBOG

*GIPAMAHAYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JULIUS CESAR GORNEZ NGA KINAHANGLANG MO-APIL ANG MGA ELECTION OFFICERS SA KALUNGSURAN SA MGA HIMOONG COMELEC CHECKPOINT NGA PANGUNAHAN SA KAPULISAN SA KALUNGSURAN, SUBAY SA IMPLEMENTASYON SA COMELEC GUN BAN ALANG SA 2019 ELECTION

*GIPASABOT NI KONSEHAL ONDOY BORJA NGA MAHIMO PA GIHAPONG GAMITON ANG MGA CELLOPHANE NGA SUPOT ARON SUDLAN SA ISDA, KARNE UG UBAN PANG MGA BASA NGA PRODUKTO SA KAMERKADUHAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*IPAHIGAYON ANG MOCK ELECTION KARONG ADLAWA SA MGA LUNGSOD SA CORTES UG ALBUR

*PATAY ANG DUHA KA BABAYE NGA NAGSAKAY OG MOTORSIKLO DIDTO SA BALILIHAN, DIIN ANG NAGMANEHO NAMATAY DIHA-DIHA DAYON SA DIHANG NABANGGA SA LUBI ANG ILANG MOTORSIKLO UG NADALA PA SA TAMBALANAN ANG IYANG BACKRIDER APAN NAMATAY RA SAB GIHAPON HUMAN SA PIPILA KA ORAS

