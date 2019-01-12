TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 12, 2019
Jan 12th, 2019 by headlines
*PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY COMMENDS PROVINCIAL GOVERNMENT FOR SUPPORT TO COCONUT HUB PROJECT
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE OF THE WHOLE STARTS PROBE ON DISPARITY IN AIRFARE, A CONCERN EARLIER RAISED BY BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR.
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*GIKLARO SA KAPULISAN NGA WAY KAMATUORAN ANG MIKATAP NGA TABI-TABI NGA DUNA NA SAY MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA NAKASULOD SA INABANGA
*GIPADANGAT NI BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR ANG BARUGANAN SA SIMBAHAN UG UBANG SEKTOR NGA SUPAK SA PLANONG MAGTUKOD OG CASINO DINHI SA BOHOL
*SUGOD NA UGMA ANG PAGPATUMAN SA ELECTION GUN BAN, SUMALA SA COMELEC
*MIDAYEG ANG MGA NEGOSYANTE SA MAAYONG AGI NI SENIOR SUPERINTENDENT ANGELES GEÑORGA JR. SA IYANG PAGKA-PROVINCIAL DIRECTOR SA PNP DINHI SA BOHOL
*24 ORAS NGA GIBANTAYAN SA MGA SAKOP SA PROVINCIAL DISASATER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE ANG DAGAN SA HANGIN NGA MAGDALA OG UWAN
*HINGPIT NA NGA GIPATUMAN SA MGA KAMERKADUHAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG PAGDILI SA PAGGAMIT OG PLASTIC NGA MGA SUPOT NGA SUDLAN SA MGA GIPAMALIT
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