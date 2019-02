*HABAL-HABAL BILL APPROVED IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES ON THIRD AND FINAL READING

*BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR. LOBBIES FOR DISCOUNTS OF BOHOL RESIDENTS IN TOURIST ATTRACTIONS IN THE PROVINCE

*WALAY NATALANG KASO SA TIPDAS DINHI SA BOHOL, SUMALA SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE

*GIKLARO NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA DAGHAN NA ANG MGA NALAMBIGIT SA DROGA KANIADTO ANG NAKATAPOS NA SA COMMUNITY-BASED NGA PROGRAMA KONTRA DROGA UG DILI LAMANG ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL, KUN DILI APIL SAB ANG SIMBAHAN UG ANG PRIBADONG SEKTOR, SA PAG-ALAYONAY NGA MASUMPO ANG ILEGAL NGA DROGA DINHI SA LALAWIGAN

*GIHAGIT NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO II SI EVASCO NGA PAMATUD-AN ANG PAMASANGIL NGA SILANG DUHA NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG NAGPALUYO SA ILLEGAL NGA DROGA DINHI BOHOL UG MIAWHAG SA MGA TIGPATUMAN SA BALAOD NGA RONDAHON ANG IYANG PANIMALAY

*PANGAYOAN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN OG KATIN-AWAN ANG RICHLI CORPORATION KABAHIN SA PADAYONG PAGBANGAG SA MGA DALAN LATAS SA PIPILA KA BARANGAY DINHI SA SYUDAD NGA WAY PERMIT GIKAN SA CITY HALL

*LAIN NA SAB NGA ASEAN MEETING HIMOON DINHI SA BOHOL

*GIPANGITA KARON SA KAPULISAN ANG NAGMANEHO OG MOTORSIKLO NGA NAKALIGIS DIDTO SA LOAY OG DUHA KA BATA NGA NAGPANGIDARON LAMANG OG SYETE UG SINGKO ANYOS

*PABOR ANG USA KA KONSEHAL DINHI SA TAGBILARAN NGA IBALIK ANG ROTC SA MGA TINUN-AN SA SENIOR HIGH SCHOOL

