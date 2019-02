*PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO GETS CERTIFICATIONS FROM DIFFERENT LAW ENFORCEMENT AGENCIES PROVING HIS NON-INVOLVEMENT IN THE ILLEGAL DRUGS, CONTRARY TO ACCUSATIONS OF EVASCO

*SOCO TEAM OF BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NOW HAS MORE PERSONNEL TO BE ABLE TO DO SHIFTING IN ATTENDING TO TASKS



*3 NA ANG PATAY SA 534 KA KASO SA DENGUE DINHI SA BOHOL SUD SA 40 KA ADLAW

*MIMANDO SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA PAGPAMAKUNA BATOK TIPDAS UG POLYO SAMTANG BOKAL CEPEDOZA MIAWHAG SA MGA BARANGAY OPISYAL NGA LIBOTON ANG ILANG TAGSA-TAGSA KA DAPIT

*GIPAKALITAN OG DRUG TEST NI POLICE REGIONAL DIRECTOR DEBOLD SINAS AND 385 KA PULIS SA BOHOL

*GISIKOP SA KAPULISAN SA PANGLAO ANG USA KA TRABAHANTE OG MOTEL ATUL SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA BARANGAY DANAO KARONG BAG-O

*NAGMALAMPUSON ANG DUNGAN NGA PAGPANGHINLO SA MGA SAPA DINHI SA BOHOL UG UBANG DAPIT KAGAHAPONG ADLAWA

*DIDTO SA TUBIGON, GISIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA TRUCK BOY ATUL SA BUY-BUST OPERATION

