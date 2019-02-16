TODAYS TOP NEWS SATURDAY FEBRUARY 16, 2019
Feb 16th, 2019 by headlines
*SLOW INTERNET TURNS OFF BPO INVESTORS
*BOARD MEMBER TOMAD ABAPO JR. EYEING AGRI DEVELOPMENT TO PAIR TOURISM BOOM
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*DUHA NA DAYON ANG NAMATAY SA DENGUE UG MIABOT NA SA 364 KA KASO ANG NATALA SA BOHOL SA UNANG BUWAN PA LANG NING TUIGA
*GITAKDA NANG SUBHAN ANG BAG-ONG KAPITOLYO ATUL SA ADLAWNG NATAWHAN SA GOBERNADOR SUNOD SEMANA
*HIMOON ANG KATAPUSANG SOPA SA GOBERNADOR ATUL SA IYANG ADLAWNG NATAWHAN
*GATUO SI KONSEHAL DODONG GONZAGA NGA ANGAY MOPAGAWAS OG PAMAHAYAG ANG KAPULISAN UG UBANG TINUGYANAN SA BALAUD KABAHIN SA PAMASANGIL NI EVASCO NGA DUNAY MGA OPISYAL NAGDAPIG SA DROGAS
*DILI ANGAY PANUMBALINGON ANG MGA BUTANG-BUTANG BUSA DILI MAGPADIKTA ANG KAPULISAN SA UNSAY GUSTONG IPAGUWA SA BISAN KINSA KAY KUNG DUNAY NALAMBIGIT SA DROGA, DUNAY KAUGALINGONG UTOK ANG MGA PULIS, SUMALA SA KAMPO DAGOHOY
*TINGUHA SA PENRO SA BOHOL NGA MAHIMONG CATEGORY B GIKAN SS PAGKA-CATEGORY C ANG TULO KA NAG-UNANG SAPA SA BOHOL NGA MAO ANG MGA SAPA SA ABATAN, INABANGA, UG MANABA
*GITAKDANG HIMOON ANG UNANG PAGPANGLIMPYO SA MGA SAPA KARONG PETSA 22
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