*SANGGUNIANG BAYAN OF JAGNA LOOKS INTO THE PROPRIETY IN ALLOWING LOSING CANDIDATES TO PERFORM VOLUNTEER WORKS AT THE OFFICE OF THE MAYOR

*FORMER CAPITOL’S CHIEF OF STAFF, LIZA QUIROG, UNDERGOES MASTERAL STUDIES IN NATIONAL DEFENSE AND IS THE ONLY ONE COMING FROM THE LOCAL GOVERNMENT UNIT SECTOR

………………..

*NAGPADAYON ANG WHALE WATCHING SA LILA BISAN SA MANDO SA KAPITOLYO NGA IPAHUNONG TUNGOD SA KALAPASAN SA LAGDA NGA GINADILI ANG PAGTUWA SA MGA BUTANDING

*NAGPASIDAAN SI POLICE ACTING PROVINCIAL DIRECTOR JONATHAN CABAL NGADTO SA KAPULISAN SA BOHOL NGA DILI PABOTHON ANG ILANG MGA ARMAS SA PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG ARON MAKAB-OT ANG ZERO INCIDENCE SA INDISCRIMINATE FIRING

*DUDA ANG KAPULISAN SA PAG-ANGKON SA NATIONAL DEMOCRATIC FRONT NGA ANG ILANG ARMADONG KAANIB NGA NPA MAOY MIATAKE SA KAMPO SA MGA SUNDALO SA LUNGSOD SA BATUAN UG MIPATAY SA USA KA CAFGU SA LUNGSOD SA BILAR KARONG BAG-O

*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG SIYAM KA PASAHERO HUMAN NALIMBUWAD ANG GISAKYANG V-HIRE SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ

*ILUBONG NA KARONG ADLAWA SI KANHI BISE GOBERNADOR CONCHING LIM

*PATAY ANG USA KA 48 ANYOS NGA MOLUPYO SA CATARMAN, DAUIS SA DIHANG NADASMAG SA TRAYSIKOL ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO

*SUGOD SUNOD SEMANA, MOGAMIT NA OG SOLAR POWER NGA TINUBDAN SA KURYENTE ANG MUNISIPYO SA LILA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics