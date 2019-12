*JAGNA MAYOR JOSEPH RAÑOLA FILES CASE AGAINST THE SECRETARY-GENERAL OF PCL-BOHOL CHAPTER WHO IS ALSO A TOWN COUNCILOR OF JAGNA OVER THE RELEASE OF ALLOCATION OF 6,500 PESOS FOR THE REGISTRATION FEE OF EACH TOWN COUNCILOR FOR THE YEAR-END ASSESSMENT OF PCL-BOHOL CHAPTER WHEN IN FACT, THE ACTUAL REGISTRATION FEE FOR EACH WAS ONLY 3,500 PESOS

*ART YAP CALLS ON THE PEOPLE OF LILA AND THE LOCAL GOVERNMENT TO ACT ON THE REPORTED WHALE SHARK FEEDING IN THEIR TOWN

*GIPASALIG SA BUHATAN SA PROVINCIAL VETERINARIAN NGA PAIGO ANG SUPLAY SA KARNENG BABOY PARA SA PASKO UG BAG-ONG TUIG

*TINGUHA SA PAMUNUAN SA PHILIPPINE PORTS AUTHORITY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA MAGPABILIN SA LISTAHAN ANG PANTALAN SA SYUDAD SA MGA PANTALAN SA TIBOOK PILIPINAS NGA SERTIPIKADO SA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)

*GIPAMAHAYAG NI ACTING GOVERNOR BALITE NGA IYANG AWHAGON ANG MGA LGU NGA HATAGAN OG INCENTIVES ANG MGA ATLETA NGA NAKASALMOT SA SEA GAMES GIKAN SA ILANG LUNGSOD

*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN OG LAING GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG DROGA ATUL SA UWAHING BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON

*PATAY ANG USA KA 74 ANYOS NGA LOLA SA LUNGSOD SA DIMIAO, SAMTANG NAANGOL ANG 16 ANYOS NGA BATANG BABAE HUMAN NALABTIKAN SA NABUGTO NGA CABLE WIRE NGA NASAGHIRAN SA USA KA DELIVERY VAN

