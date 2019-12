*FOUR JAGNA COUNCILORS RETURNS TO THEIR MUNICIPAL TREASURER, THE 3,000 PESOS GIVEN TO EACH OF THEM BY THE PCL-BOHOL FEDERATION; THE AMOUNT BECAME CONTROVERSIAL AS IT WAS PART OF THE 6,500 PESOS REGISTRATION FEE THAT THE MUNICIPAL GOVERNMENT RELEASED FOR EACH COUNCILOR TO BE ABLE TO ATTEND THE YEAR-END ASSESSMENT WHICH TURNED OUT TO BE A CHRISTMAS PARTY

*BOHOL AFFECTED BY THE HEAVY RAINFALL THAT BATTERED EASTERN AND CENTRAL VISAYAS YESTERDAY WHERE PAGASA PLACED THE AREAS UNDER ORANGE RAINFALL ADVISORY

…………..

*IPAKATAP ANG MGA PULIS SA MGA DAPIT PALIBOT SA MGA SIMBAHAN ATUL SA PAGSUGOD SA MISA DE GALLO UG HANGTOD NA SA KAPASKOHAN ARON MAPATUMAN ANG HUGOT NGA SEGURIDAD

*GIPANGHIMAKAK SA PANGULO SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE-BOHOL CHAPTER ANG PAMASANGIL NGA DUNAY ANOMALIYA KALABOT SA PAGPAGUWA OG PONDO SA MATAG MUNISIPYO ALANG SA REGISTRATION FEE SA MATAG KONSEHAL ARON MAKATAMBONG SA YEAR-END ASSESSMENT

*GISUGDAN NA ANG PAG-ANDAM SA LUNA SA BARANGAY DAMPAS NGA TUKORAN SA CITY SPORTS CENTER SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*SUBHAN KARONG ADLAWA ANG BAG-O LANG NAAYO NGA SIMBAHAN SA SANTO NINO SA LUNGSOD SA CORTES NGA NAGUBA ATUL SA LINOG NIADTONG TUIG 2013

*GILUSAD SA DIOCESE OF TAGBILARAN ANG “SHARE TO CARE: UKAY-UKAY PARA SA MGA KABOS”

*MOKABAT SA 15 MILYUNES KA PESOS ANG GI-APROBAHANG PONDO ALANG SA BONUS SA MGA KWALIPIKADONG OPISYAL OG EMPLEYADO SA LOKAL NGA PANGAMHANAN SA TAGBILARAN DIIN ANG SALAPI GIKAN SA UNAPPROPRIATED SURPLUS SA GENERAL FUND SA SYUDAD

