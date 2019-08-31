TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 31, 2019
Aug 31st, 2019 by headlines
*SK CHAIRPERSON OF DRUG-FREE BARANGAY IN BATUAN ARRESTED IN A BUY-BUST OPERATION
*THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ALEXIE TUTOR FILES BILL UNLOADING NON-TEACHING RESPONSIBILITIES OF TEACHERS
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*MIKABAT SA 279 KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SUD SA DUHA KA ADLAW NGA OPERASYON SA KAPULISAN BATOK SA DROGA SA BOHOL
*NANGANTI ANG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN SA BOHOL NGA TINUD-ON GYUD ANG PAGLUTOS SA MGA NALAMBIGIT SA DROGAS NGA NAGLIHOK DINHI SA LALAWIGAN
*MIHANGYO ANG TAGA-LOAY NGA SI KONSEHAL GISELO ADIONG NGADTO SA MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN NGA SUPORTAAN ANG IYANG PAGPAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA BOHOL CHAPTER SA PHILIPPINE COUNCILORS’ LEAGUE
*PADAYON PANG GIATIMAN SA MGA DOKTOR SUD SA TAMBALANAN ANG DOS ANYOS NGA BATA NGA GITUHAK OG BITIN
*GIPASABOT SA BOL-ANONG SCIENTIST UG MANUNULAT NGA SI DR. CRISPIN MASLOG NGA ANG PAGKAGUBA SA DAKONG BAHIN SA KINAIYAHAN ANG HINUNGDAN SA GLOBAL WARMING UG CLIMATE CHANGE
*PAREHAS NGA MILAPAS ANG TIMBANG NILA NI MARK MAGNIFICO MAGSAYO UG PANYA UTHOK SA GIHIMONG OFFICIAL WEIGH-IN KAGAHAPON ALANG SA ILANG SANGKA KARONG ADLAWA
*DUNGAN NGA MANANOM OG KAPIN 50 MIL KA KAHOY KARONG DOMINGO ANG MGA LIDER SA SIMBAHAN UG GOBYERNO
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